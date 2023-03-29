29 марта 2023, 11:58
Гимназист из Одинцова стал призером всероссийского конкурса по китайскому языку в МГУ
Ученик гимназии имени Примакова стал призером всероссийского конкурса по художественному переводу с иностранного языка, который прошел в МГУ. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Степан Садовский учится в восьмом классе гимназии имени Примакова в Одинцове. Он принимал участие в конкурсе переводов Hieronymus 2023 и занял третье место по китайскому языку.
Реклама
Конкурс проходил по трем номинациям в пяти языковых комбинациях. После награждения в МГУ для ребят провели серию мастер-классов и встречи с ведущими переводчиками.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»
Одинцово
Награды
Школьники
Китай
МГУ
Реклама
Реклама