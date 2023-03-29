Подмосковье 29 марта 2023, 11:58 Гимназист из Одинцова стал призером всероссийского конкурса по китайскому языку в МГУ Пресс-служба Гимназии им.Примакова

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Ученик гимназии имени Примакова стал призером всероссийского конкурса по художественному переводу с иностранного языка, который прошел в МГУ. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Степан Садовский учится в восьмом классе гимназии имени Примакова в Одинцове. Он принимал участие в конкурсе переводов Hieronymus 2023 и занял третье место по китайскому языку.

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Конкурс проходил по трем номинациям в пяти языковых комбинациях. После награждения в МГУ для ребят провели серию мастер-классов и встречи с ведущими переводчиками.

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