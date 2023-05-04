Подмосковье 04 мая 2023, 09:59 Гибкие подводки для газовых плит бесплатно заменили в 19 тысячах квартирах Подмосковья ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала замену 18,9 тысячи гибких подводок в квартирах. Полторы тысячи из них были в списках на отключение газа. Там провели техобслуживание и обновили отслужившие срок детали.

Как рассказали глава ведомства Ольга Федина, исправность гибкой подводки влияет на безопасность жителей. Диагностировать ее состояние могут только профильные специалисты. Техобслуживание должно проводиться не реже одного раза в год, в том числе в тех квартирах, куда хозяева не пускают острожников спецорганизаций. Все они вошли в карту обхода акции «Гибкая подводка».

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Больше всего деталей в ходе акции заменили в квартирах в Лосино-Петровском, это 1803 подводок. Еще 1315 обновили в Подольске и 1260 — в Наро-Фоминске.

«Мы считаем, что необходимо использовать все возможности, чтобы не допускать трагедий. И именно поэтому продолжаем эту „рутинную“ деятельность по сохранению человеческих жизней», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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