Гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову исполнилось 69 лет

Почетному гражданину Подмосковья, известному ученому, инженеру по летательным аппаратам Борису Обносову исполнилось 69 лет. С 2003 года он является главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

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Борис Обносов родился 26 января 1953 года в Москве. Получил высшее образование в Московском авиационном институте по специальности «летательные аппараты» в 1976 году, а в 1983 окончил МГУ по направлению «прикладная математика».

Ученый был организатором создания и производства авиационных управляемых средств поражения всех классов и назначений для ВВС России, а также морского подводного оружия для Военно-морского флота страны. Более 16 лет Борис Обносов проработал на государственном предприятии оборонного значения в Королеве.

С 1998 по 2003 год Борис Викторович занимал высокие посты на таких предприятиях, как «Рособоронэкспорт», «Российские технологии», «Промэкспорт» и «Промэкспорт — оборонные технологии».

Благодаря научной и практической деятельности Бориса Обносова была создана одна из основных объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России — корпорация «Тактическое ракетное вооружение». С 2003 года по настоящее время он является ее генеральным директором.

Источник фото: vacuumtech.ru

Ученый является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.

Борис Обносов — член Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, возглавляет совет директоров организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области.

Борис Викторович — почетный гражданин Королева и Московской области. Он награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственными наградами. Является лауреатом госпремии в области науки и технологий, двух премий правительства РФ в области науки и техники.