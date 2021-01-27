Первая в России электрическая торпеда прошла испытания

«В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды. <…> Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ», — передает его слова газета «Военно-промышленный курьер».

Гендиректор добавил, что подобные торпеды выпускались в СССР, но тогда они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. Новый образец, по словам Обносова, «значительно превосходит» западные по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения.

Кроме этого, глава компании заявил, что КТРВ обоснованно гордится всеми разработками, созданными за последние десятилетия. Это также подтверждено востребованностью продукции на мировом рынке оружия. является крупнейшим российским производителем тактического ракетного оружия.