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    27 января 2021, 15:42

    Первая в России электрическая торпеда прошла испытания

    Анастасия Калинина

    Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания первой электрической торпеды, созданной в современной России. Серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ. Об этом сообщил генеральный директор компании Борис Обносов.

    «В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды. <…> Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ», — передает его слова газета «Военно-промышленный курьер».

    Гендиректор добавил, что подобные торпеды выпускались в СССР, но тогда они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. Новый образец, по словам Обносова, «значительно превосходит» западные по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения.

    Кроме этого, глава компании заявил, что КТРВ обоснованно гордится всеми разработками, созданными за последние десятилетия. Это также подтверждено востребованностью продукции на мировом рынке оружия. является крупнейшим российским производителем тактического ракетного оружия.