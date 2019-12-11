Работа на безопасность страны. Как в Королеве создают новейшие ракеты

Безопасность страны под надежной защитой. Сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве производят высокоточное оружие. А сегодня они готовы представить новейшие разработки ракетного вооружения.

Сегодня АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» производит высокоточное оружие для ВКС, ВМФ и РВСН, а также целый спектр противокорабельных и противорадиолокационных ракет и ракет-мишеней.

Головное предприятие корпорации, основанное в 1942 году, расположено в Королеве. Сейчас там трудятся более 56 тысяч сотрудников. Именно на этом предприятии наладили серийный выпуск первой отечественной ракеты «воздух-воздух».

За разработку ракетного вооружения теперь отвечают молодые специалисты. Большинство из них живут в Подмосковье. Их активно поддерживает руководство корпорации и правительство региона. Так, молодым ученым в рамках программы «Социальная ипотека» помогают улучшить жилищные условия и получить квартиру на льготных условиях — правительство Московской области выплачивает тело кредита, а участнику остается только выплатить проценты. Важность поддержки специалистов отметил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Социальную ипотеку» получат 365 привлеченных в Подмосковье специалистов в 2020 году Подробнее

«Чем мы можем помочь таким одаренным ребятам, которые занимаются очень важным делом. Когда приходим на оборонные и высокотехнологичные предприятия, то слышим одни вопрос — помогите с жильем. Вы очень много профессионально и серьезно занимаетесь разработками и трудитесь добросовестно. Порой у вас нет времени на то, чтобы устроить свой личный быт. Поэтому мы и запустили такую программу. А то, что вы у нас есть — это уже большое достижение», — подчеркнул глава региона.

А наблюдает за деятельностью молодых сотрудников и вот уже более 15 лет возглавляет предприятие в Королеве профессор, известный ученый, доктор технических наук, автор более 100 научных трудов и патентов, организатор создания и производства высокоточного оружия Борис Обносов. Во многом благодаря ему на предприятии разрабатываются комплексы тактического и стратегического авиационного и морского вооружения, равных которым нет в мире.

Источник фото: телеканал «360»

Борис Обносов много сделал для обороны нашей страны, и был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. А сегодня Андрей Воробьев присвоил профессору звание «Почетный гражданин Московской области».

Главному редактору «Московского комсомольца» вручили орден за заслуги перед Подмосковьем Подробнее

«Постараюсь сделать так, чтобы наш день был наполнен целенаправленной продуктивной работой. Мы ищем, как нам выполнить план, а не стараемся что-то придумать, чтобы не образовался простой. Надеюсь, удастся поработать и в дальнейшем», — отметил Борис Обносов в благодарственной речи.

Потенциал компании позволяет заниматься продукцией не только военного, но и гражданского назначения — от сельского хозяйства до медицины. И главный фактор успеха, по мнению Бориса Обносова, — это люди.