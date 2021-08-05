facebook_pixel
    05 августа 2021, 11:48

    Газовых заправок в Подмосковье станет вдвое больше

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Субсидия поможет Подмосковью открыть вдвое больше газовых заправок. Российское правительство выдаст ее в 2023 году.

    Газовых заправок в Подмосковье станет вдвое больше

    Регион получит 201,6 миллиона рублей. Это поможет построить 10 новых газовых заправок в Московской области.

    Таким образом, по словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, количество площадок запланировали увеличить в два раза.

    Реализуемый на таких заправках природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива

    Александр Самарин.

    Министр объяснил, что это обусловлено его экономическими, экологическими и технологическими преимуществами.

    Заправки откроют по государственной программе «Развитие энергетики». Это необходимо для роста рынка газомоторного топлива.