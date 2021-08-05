05 августа 2021, 11:48
Газовых заправок в Подмосковье станет вдвое больше
Субсидия поможет Подмосковью открыть вдвое больше газовых заправок. Российское правительство выдаст ее в 2023 году.
Регион получит 201,6 миллиона рублей. Это поможет построить 10 новых газовых заправок в Московской области.
Таким образом, по словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, количество площадок запланировали увеличить в два раза.
Реализуемый на таких заправках природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива
Александр Самарин.
Министр объяснил, что это обусловлено его экономическими, экологическими и технологическими преимуществами.
Заправки откроют по государственной программе «Развитие энергетики». Это необходимо для роста рынка газомоторного топлива.