Газовых заправок в Подмосковье станет вдвое больше

Субсидия поможет Подмосковью открыть вдвое больше газовых заправок. Российское правительство выдаст ее в 2023 году.

Регион получит 201,6 миллиона рублей. Это поможет построить 10 новых газовых заправок в Московской области.

Таким образом, по словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, количество площадок запланировали увеличить в два раза.

Реализуемый на таких заправках природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива Александр Самарин.

Министр объяснил, что это обусловлено его экономическими, экологическими и технологическими преимуществами.

Заправки откроют по государственной программе «Развитие энергетики». Это необходимо для роста рынка газомоторного топлива.