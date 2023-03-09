Подмосковье 09 марта 2023, 15:03 Газовые шланги по акции «Гибкая подводка» заменили в 4 тысячах квартирах Подмосковья

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С начала акции по газовой безопасности «Гибкая подводка» в квартирах Подмосковья заменили 3944 деталей. Лидерами по этой работе стали Егорьевск, Коломна и Подольск. Об этом сообщила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

От исправности гибкой подводки зависит безопасность использования газа. Ее состояние проверяют специалисты в ходе техобслуживания. За время действия акции газовщики предотвратили износ деталей почти в четырех тысячах квартирах.

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В Егорьевске было заменено 466 шлангов, еще 342 — в Коломне и 262 — в Подольске. В некоторых округах большинство квартир, где обновили оборудование, были в списках очередников на отключение газа. Их хозяева долгое время не пускали специалистов для техобслуживания.

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«Акция — это лишь часть большой комплексной работы, которую мы ведем вместе с органами местного самоуправления, спецорганизациями и управляющими компаниями. И такой системный подход неизбежно должен дать результаты», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все округа региона вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды. Последним среди отстающих было Фрязино.

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