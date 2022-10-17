Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Подмосковье

17 октября 2022, 16:17

Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья

Читать 360tv в

Жители шести округов Подмосковья стали первыми участниками акции «Гибкая подводка». Она прошла в Мытищах, Пушкино, Егорьевске, Электрогорске, Подольске и Реутове. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Техобслуживание провели в 37 недоступных ранее помещениях, а в 27 случаях заменили подводку к плите. Обходы также провели в квартирах мобилизованных, малообеспеченных, ветеранов и одиноких пенсионеров.

Реклама

Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что за неделю газовую безопасность обеспечили для 250 жителей квартир Подмосковья.

Реклама

«За неделю более 250 квартир жителей Подмосковья стали безопасными с точки зрения использования газа — в них провели техобслуживание и там, где это было необходимо, заменили подводку к плите. Это реальный вклад в сохранение жизни, здоровья и имущества людей», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме. Он заявил, что важно, чтобы снег не стал неожиданностью для региона.

ЖКХ

Газ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама