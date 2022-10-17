Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья

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Жители шести округов Подмосковья стали первыми участниками акции «Гибкая подводка». Она прошла в Мытищах, Пушкино, Егорьевске, Электрогорске, Подольске и Реутове. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Техобслуживание провели в 37 недоступных ранее помещениях, а в 27 случаях заменили подводку к плите. Обходы также провели в квартирах мобилизованных, малообеспеченных, ветеранов и одиноких пенсионеров.

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Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что за неделю газовую безопасность обеспечили для 250 жителей квартир Подмосковья.

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«За неделю более 250 квартир жителей Подмосковья стали безопасными с точки зрения использования газа — в них провели техобслуживание и там, где это было необходимо, заменили подводку к плите. Это реальный вклад в сохранение жизни, здоровья и имущества людей», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме. Он заявил, что важно, чтобы снег не стал неожиданностью для региона.

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