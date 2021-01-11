Газовое оборудование проверили почти в двух тысячах домов и квартир Подмосковья в 2020 году

«Госжилинспекция Московской области провела более 1,7 тысячи проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Обследовано свыше 6 тысяч газифицированных многоквартирных домов», — сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В результате проверок выявлено около 800 нарушений законодательства в сфере безопасной эксплуатации газового оборудования. На их устранение были выданы предписания и предостережения. В случае серьезных неисправностей в ряде домов или квартир приходилось временно, до устранения нарушений, ограничивать или приостанавливать газоснабжение. Было возбуждено 296 административных дел, причем 163 из них — персональные, в отношении должностных лиц управляющих организаций.

В Московской области газифицировано три четверти многоквартирных домов. Внутридомовые сети находятся в зоне ответственности управляющих организаций, а за безопасность оборудования внутри квартир отвечают жители.

«Диагностику ВКГО необходимо проводить не реже раза в год по установленному графику — это обязанность собственников и нанимателей помещений. Они должны обеспечить допуск представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования», — отметила руководитель Госжилинспекции МО Ольга Федина.

При проведении диагностики сотрудники специализированных организаций обязаны иметь служебное удостоверение и средства индивидуальной защиты.