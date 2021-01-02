Транзит российского газа через Украину за год упал на 38%

При этом из Европы на Украину в 2020 году было поставлено 15,9 миллиарда кубометров, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом.

Оператор объяснил сокращение транзита российского газа запуском новых газопроводов в обход Украины. Кроме того, в 2020 году спрос на газ в Евросоюзе снизился. Большое количество топлива находилось и в европейских подземных газовых хранилищах.

«Газпром» для транзита бронировал мощности в объеме 65 миллиардов кубометров, однако фактический объем оказался на 14% меньше, добавил оператор. Российская компания полностью рассчиталась за весь транзит, отметили там.

Согласно действующему договору, с 2021 по 2024 год Россия намерена поставлять в Европу по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно. Соглашение, подписанное в декабре 2019 года, может быть продлено еще на 10 лет. Согласно договоренности, плата за транзит взимается за весь забронированный объем, даже если он не выбран.