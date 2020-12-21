Две деревни газифицировали в Раменском округе

В Раменском городском округе газифицировали деревни Фоминское и Яньшино. Голубое топливо в населенные пункты запустил «Мособлгаз». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Газифицировали деревни в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Провести газ в дома теперь смогут 125 жителей двух деревень. Всего с начала года газифицировали 44 объекта.

Всего возможность провести газ в дома получили более 10 тысяч жителей Подмосковья. Общая протяженность построенных газопроводов составила 250 километров.

Ранее в Раменском округе «Мособлгаз» газифицировал село Малахово, в котором постоянно зарегистрированы более 100 человек, а также деревни Захариха и Тяжино.