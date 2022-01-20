Газопроводы модернизируют в 9 городских округах Подмосковья за год

Дефектные участки газопроводов реконструируют еще в девяти округах Подмосковья за 2022 год. Это Раменское, Дмитров, Одинцово, Наро-Фоминск, Зарайск, Серебряные Пруды, Истра, Коломна и Ступино.

Работу выполнят сотрудники «Мособлгаза». Модернизируют 29 километров газораспределительных сетей.

Задача — повысить их надежность и безопасность абонентов. Это улучшит подачу топлива в дома 1,4 тысячи жителей.

Каждый год сотрудники «Мособлгаза» приводят в порядок места поврежденной изоляции, перекладывают дефектные сети.

В 2021 году реконструировали 15,9 километра газопроводов. Это коснулось Мытищ, Красногорска, Раменского, Подольска, Богородского и Рузы.

Ранее стало известно, что топливо по президентскому проекту «Социальная газификация» получили более 36 тысяч жителей Подмосковья.