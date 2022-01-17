Газ по президентскому проекту получат еще 250 тысяч жителей Подмосковья до конца года

Еще более 1,7 тысячи сел и деревень Подмосковья получат газ по президентскому проекту до конца года. Топливо придет в дома 250 тысяч человек.

В программу 2022 года включили 53 городских округа. Об этом рассказали в «Мособлгазе».

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в деревнях и селах Московской области, опубликовали график работ.

Жителям региона напомнили, что в Подмосковье работает уже восемь стационарных офисов большого проекта «Социальная газификация» и 12 передвижных. Расписание можно уточнить на сайте «Мособлгаза».

Президентский проект стартовал в июне 2021-го — за полгода топливо пришло в 1113 населенных пунктов. Газ получили более 36 тысяч жителей Московской области.