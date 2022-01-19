Газ по президентскому проекту получили более 36 тысяч жителей Подмосковья

Свыше 36 тысяч жителей Подмосковья уже получили топливо по президентской программе «Социальная газификация». Она стартовала летом прошлого года и охватила первые 1113 сел и деревень, а вскоре их станет на 1737 больше.

Чтобы люди могли точно узнать, когда газ придет в населенные пункты Московской области, опубликовали график работ.

«Мы услышали, как президент сказал, что сейчас стало намного дешевле провести газ. Подали свое заявление, его приняли и провели газ без затруднений», — рассказал Евгений Павленко из Сергиева Посада.

Планы на 2022 год в Подмосковье тоже масштабные. Голубым топливом обеспечат еще 1737 сел и деревень. Это коснется 250 тысяч жителей, в домах которых станет теплее и уютнее.

«Как только мы получили документы на дом, сразу доехали до мобильного офиса и без всяких очередей подали свою заявку. Буквально на следующий день пришли счета, и мы заплатили какую-то смешную сумму — около 100 тысяч рублей», — сказал Денис Авдеев из Истры.

Сейчас в Московской области работает восемь стационарных пунктов социальной газификации, в которых жители получают большое количество услуг. Кроме того, в регионе курсируют мобильные офисы.

Жители могут подать заявку на комплексный договор по газу через областные «Госуслуги», в МФЦ, «Россетях», «Мособлгазе», «Мособлэнерго» и МосОблЕИРЦ.

Кроме того, уточнить места и сроки подключения газа можно на онлайн-карте и по номеру 8 (800) 100-75-75.