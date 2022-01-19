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    19 января 2022, 18:05

    Газ по президентскому проекту получили более 36 тысяч жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Свыше 36 тысяч жителей Подмосковья уже получили топливо по президентской программе «Социальная газификация». Она стартовала летом прошлого года и охватила первые 1113 сел и деревень, а вскоре их станет на 1737 больше.

    Чтобы люди могли точно узнать, когда газ придет в населенные пункты Московской области, опубликовали график работ.

    «Мы услышали, как президент сказал, что сейчас стало намного дешевле провести газ. Подали свое заявление, его приняли и провели газ без затруднений», — рассказал Евгений Павленко из Сергиева Посада.

    Планы на 2022 год в Подмосковье тоже масштабные. Голубым топливом обеспечат еще 1737 сел и деревень. Это коснется 250 тысяч жителей, в домах которых станет теплее и уютнее.

    «Как только мы получили документы на дом, сразу доехали до мобильного офиса и без всяких очередей подали свою заявку. Буквально на следующий день пришли счета, и мы заплатили какую-то смешную сумму — около 100 тысяч рублей», — сказал Денис Авдеев из Истры.

    Сейчас в Московской области работает восемь стационарных пунктов социальной газификации, в которых жители получают большое количество услуг. Кроме того, в регионе курсируют мобильные офисы.

    Жители могут подать заявку на комплексный договор по газу через областные «Госуслуги», в МФЦ, «Россетях», «Мособлгазе», «Мособлэнерго» и МосОблЕИРЦ.

    Кроме того, уточнить места и сроки подключения газа можно на онлайн-карте и по номеру 8 (800) 100-75-75.