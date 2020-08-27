Газ в дома Подмосковья будут проводить быстрее

Со стороны ПАО «Газпром» программой предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 22 газораспределительных станций (ГРС), что позволит снять ограничения по мощности на подключение к газу новых потребителей. Также планируется строительство 72 межпоселковых газопроводов высокого давления, это поможет подключить к газу более 150 населенных пунктов. После этого Мособлгаз осуществит строительство распределительной газовой сети в этих населенных пунктах.

Объем инвестиций по программе до 2025 года составит более 18,5 миллиарда рублей, из них со стороны ПАО «Газпром» — порядка 16,39 млрд рублей, АО «Мособлгаз» — 2,17 миллиарда.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья будет пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Напомним, в январе 2020 года на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с председателем правления ПАО «Газпром» были достигнуты договоренности о расширении участия компании в развитии газификации Подмосковья.