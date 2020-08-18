Свыше 10 тысяч жителей Московской области смогли провести газ в дом с начала года

В этом году уже более 10 тысяч жителей Подмосковья провели газ в свои дома. Это стало возможным благодаря строительству новых газопроводов.

К газораспределительным сетям Московской области с начала года подключились более 10 тысяч жителей. Общая протяженность новых газопроводов, построенных в рамках технологического присоединения, равна 328 километрам.

Подмосковье является лидером по газификации в стране. Каждое четвертое подключение к газу совершается на территории Московской области. Большинство жителей подают заявки на подключение в личном кабинете клиента. Эти заявки составляют 90% от общего числа.

Чтобы ваш дом подключили к газу, нужно подать заявку на технологическое присоединение, подписать и оплатить договор.

После этого начнется строительство газопровода. «Мособлгаз» проведет работы по проектированию и строительству газопровода до границы участка абонента. При этом должно соблюдаться условие: на участке и внутри дома должен быть построенный газопровод.

При наличии установленного газового оборудования, договоров на техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа АО «Мособлгаз» произведет врезку и пуск газа.