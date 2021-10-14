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    14 октября 2021, 18:52

    Юбилейного посетителя мобильного офиса соцгазификации поздравили в Подмосковье

    Жительница деревни Марьино Красногорского округа стала 2-тысячным посетителем мобильного офиса соцгазификации

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    Мобильные офисы социальной газификации за первый месяц работы посетили в Подмосковье уже две тысячи человек. Юбилейным посетителем стала жительница деревни Марьино Красногорского округа, рассказали в «Мособлгазе».

    Юбилейного посетителя мобильного офиса соцгазификации поздравили в Подмосковье

    «Сегодня мы поздравляем юбилейную посетительницу — Татьяну Косенкову из деревни Марьино! Жительница обратилась за консультацией по газификации в один из наших 12 мобильных офисов, который сегодня приехал в Красногорский округ», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Юбилейного посетителя мобильного офиса соцгазификации поздравили в Подмосковье | Изображение 1

    Мобильные офисы за месяц объехали 273 населенных пункта Подмосковья, жители заключили там 400 комплексных договоров по социальной газификации, уточнил Игорь Баранов.

    Мы видим, что президентская программа очень востребована в регионе. Мобильные офисы запущены в дополнение к стационарным, чтобы в каждом уголке Подмосковья жители могли получить исчерпывающие ответы на вопросы по соцгазификации и заключить комплексный договор

    Игорь Барановгенеральный директор АО «Мособлгаз».
    Юбилейного посетителя мобильного офиса соцгазификации поздравили в Подмосковье | Изображение 2

    Мобильные офисы работают по принципу многофункциональных центров — здесь жители могут подать заявку на 12 услуг, например, оформить договор технического обслуживания газового оборудования или присвоить адрес домовладению.

    Юбилейного посетителя мобильного офиса соцгазификации поздравили в Подмосковье | Изображение 3

    Узнать график работы мобильных офисов можно на сайте «Мособлгаза».