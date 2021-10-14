Юбилейного посетителя мобильного офиса соцгазификации поздравили в Подмосковье

Мобильные офисы социальной газификации за первый месяц работы посетили в Подмосковье уже две тысячи человек. Юбилейным посетителем стала жительница деревни Марьино Красногорского округа, рассказали в «Мособлгазе».

«Сегодня мы поздравляем юбилейную посетительницу — Татьяну Косенкову из деревни Марьино! Жительница обратилась за консультацией по газификации в один из наших 12 мобильных офисов, который сегодня приехал в Красногорский округ», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Мобильные офисы за месяц объехали 273 населенных пункта Подмосковья, жители заключили там 400 комплексных договоров по социальной газификации, уточнил Игорь Баранов.

Мы видим, что президентская программа очень востребована в регионе. Мобильные офисы запущены в дополнение к стационарным, чтобы в каждом уголке Подмосковья жители могли получить исчерпывающие ответы на вопросы по соцгазификации и заключить комплексный договор Игорь Баранов генеральный директор АО «Мособлгаз».

Мобильные офисы работают по принципу многофункциональных центров — здесь жители могут подать заявку на 12 услуг, например, оформить договор технического обслуживания газового оборудования или присвоить адрес домовладению.

Узнать график работы мобильных офисов можно на сайте «Мособлгаза».