Газ провели еще в 20 населенных пунктов Подмосковья

Газ появился в еще 20 населенных пунктах Подмосковья благодаря президентской программе. До конца ее реализации осталось несколько месяцев. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Синее топливо появилось в слудующих деревнях и селах:

деревня Черное в городском округе Балашиха;

деревни Дубровки, Благовещенское в городском округе Дмитровский;

село Красный Путь в городском округе Домодедово;

деревня Большая Дубна в городском округе Орехово-Зуевский;

деревни Улитино, Крупино в городском округе Павловский Посад;

деревня Савино в городском округе Ступино;

деревни Назимиха, Борисовка, Богослово, Большие Жеребцы и поселок Образцово в городском округе Щёлково;

деревня Есино в городском округе Электросталь;

деревня Апаринки в городском округе Ленинский;

деревня Хотебцово в городском округе Рузский;

деревни Дмитроково и Воловниково в городском округе Клин;

деревня Подрезово в городском округе Мытищи;

деревня Калиново в городском округе Серпухов.

Социальная газификация уже затронула 1969 населенных пунктов области. Там было построено 1388 километров газопровода. До конца года работы проведут в 2805 местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.