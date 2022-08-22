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    22 августа 2022, 17:31

    Газ провели еще в 20 населенных пунктов Подмосковья

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Газ появился в еще 20 населенных пунктах Подмосковья благодаря президентской программе. До конца ее реализации осталось несколько месяцев. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

    Газ провели еще в 20 населенных пунктов Подмосковья

    Синее топливо появилось в слудующих деревнях и селах:

    • деревня Черное в городском округе Балашиха;
    • деревни Дубровки, Благовещенское в городском округе Дмитровский;
    • село Красный Путь в городском округе Домодедово;
    • деревня Большая Дубна в городском округе Орехово-Зуевский;
    • деревни Улитино, Крупино в городском округе Павловский Посад;
    • деревня Савино в городском округе Ступино;
    • деревни Назимиха, Борисовка, Богослово, Большие Жеребцы и поселок Образцово в городском округе Щёлково;
    • деревня Есино в городском округе Электросталь;
    • деревня Апаринки в городском округе Ленинский;
    • деревня Хотебцово в городском округе Рузский;
    • деревни Дмитроково и Воловниково в городском округе Клин;
    • деревня Подрезово в городском округе Мытищи;
    • деревня Калиново в городском округе Серпухов.

    Социальная газификация уже затронула 1969 населенных пунктов области. Там было построено 1388 километров газопровода. До конца года работы проведут в 2805 местах.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.