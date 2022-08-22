22 августа 2022, 17:31
Газ провели еще в 20 населенных пунктов Подмосковья
Газ появился в еще 20 населенных пунктах Подмосковья благодаря президентской программе. До конца ее реализации осталось несколько месяцев. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.
Синее топливо появилось в слудующих деревнях и селах:
- деревня Черное в городском округе Балашиха;
- деревни Дубровки, Благовещенское в городском округе Дмитровский;
- село Красный Путь в городском округе Домодедово;
- деревня Большая Дубна в городском округе Орехово-Зуевский;
- деревни Улитино, Крупино в городском округе Павловский Посад;
- деревня Савино в городском округе Ступино;
- деревни Назимиха, Борисовка, Богослово, Большие Жеребцы и поселок Образцово в городском округе Щёлково;
- деревня Есино в городском округе Электросталь;
- деревня Апаринки в городском округе Ленинский;
- деревня Хотебцово в городском округе Рузский;
- деревни Дмитроково и Воловниково в городском округе Клин;
- деревня Подрезово в городском округе Мытищи;
- деревня Калиново в городском округе Серпухов.
Социальная газификация уже затронула 1969 населенных пунктов области. Там было построено 1388 километров газопровода. До конца года работы проведут в 2805 местах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.