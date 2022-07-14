Газ провели еще в 17 деревень и сел Подмосковья

Социальная газификация продолжается в Подмосковье. По программе синее топливо провели в еще 17 населенных пунктов в девяти городских округах.

Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что в программе участвуют 2,8 тысячи населенных пунктов Подмосковья, из них 1794 газ уже получили. Это более 52 тысяч человек.

Накануне коммуникации провели в следующие места:

деревни Березино, Корост и Давыдково городского округа Клин;

деревня Ерохино городского округа Наро-Фоминский;

село Гора городского округа Орехово-Зуевский;

деревня Клишева, село Софьино городского округа Раменский;

деревня Нижнее Сляднево городского округа Рузский;

деревни Венюково, Алферово, Скурыгино, село Стремилово городского округа Чехов;

село Белая Колпь городского округа Шаховская;

деревня Рыбушки городского округа Истра;

деревни Дашковка и Райсеменовское городского округа Серпухов.

Узнать подробнее о программе и подать заявку можно на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что завершить программу социальной газификации планируют до конца 2022 года.