14 июля 2022, 18:30
Газ провели еще в 17 деревень и сел Подмосковья
Социальная газификация продолжается в Подмосковье. По программе синее топливо провели в еще 17 населенных пунктов в девяти городских округах.
Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что в программе участвуют 2,8 тысячи населенных пунктов Подмосковья, из них 1794 газ уже получили. Это более 52 тысяч человек.
Накануне коммуникации провели в следующие места:
- деревни Березино, Корост и Давыдково городского округа Клин;
- деревня Ерохино городского округа Наро-Фоминский;
- село Гора городского округа Орехово-Зуевский;
- деревня Клишева, село Софьино городского округа Раменский;
- деревня Нижнее Сляднево городского округа Рузский;
- деревни Венюково, Алферово, Скурыгино, село Стремилово городского округа Чехов;
- село Белая Колпь городского округа Шаховская;
- деревня Рыбушки городского округа Истра;
- деревни Дашковка и Райсеменовское городского округа Серпухов.
Узнать подробнее о программе и подать заявку можно на сайте Мособлгаза.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что завершить программу социальной газификации планируют до конца 2022 года.