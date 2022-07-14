facebook_pixel
    14 июля 2022, 18:30

    Газ провели еще в 17 деревень и сел Подмосковья

    Александра Перепечаева

    Социальная газификация продолжается в Подмосковье. По программе синее топливо провели в еще 17 населенных пунктов в девяти городских округах.

    Газ провели еще в 17 деревень и сел Подмосковья

    Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что в программе участвуют 2,8 тысячи населенных пунктов Подмосковья, из них 1794 газ уже получили. Это более 52 тысяч человек.

    Накануне коммуникации провели в следующие места:

    • деревни Березино, Корост и Давыдково городского округа Клин;
    • деревня Ерохино городского округа Наро-Фоминский;
    • село Гора городского округа Орехово-Зуевский;
    • деревня Клишева, село Софьино городского округа Раменский;
    • деревня Нижнее Сляднево городского округа Рузский;
    • деревни Венюково, Алферово, Скурыгино, село Стремилово городского округа Чехов;
    • село Белая Колпь городского округа Шаховская;
    • деревня Рыбушки городского округа Истра;
    • деревни Дашковка и Райсеменовское городского округа Серпухов.

    Узнать подробнее о программе и подать заявку можно на сайте Мособлгаза.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что завершить программу социальной газификации планируют до конца 2022 года.