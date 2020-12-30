Газ по программе губернатора провели 50 населенным пунктам Подмосковья в 2020 году

Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, с января по декабрь объекты сдали в 20 городских округах.

В планах у министерства на 2021 год не снижать темпы газификации. На будущий год газ придет еще в 50 населенных пунктов Александр Самарин.

При этом по уровню газификации регион сохраняет лидерскую позицию в России. Как подчеркнул министр, каждое четвертое подключение совершают в Московской области.

«Реализация губернаторской программы газификации — одно из ключевых направлений работы „Мособлгаза“. Сегодня, под Новый год, мы вводим финальный объект по программе 2020 года», — рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Подключить дома к газу здесь, в городском округе Клин, смогут еще более 100 жителей Высоковска. Игорь Баранов добавил, что компания выполнила свои обязательства, несмотря на трудный год.

Газифицировали еще 50 населенных пунктов в Подмосковье, создав условия для подключения 10,7 тысячи жителей Игорь Баранов.

Программу газификации продлили до 2030 года. За этт период «голубым топливом» обеспечат около 300 населенных пунктов Подмосковья.