Более 20 новых объектов газификации построили в Подмосковье с начала года. Это помогло тысячам жителей

Несмотря на эпидемическую ситуацию, работы продолжаются с соблюдением уже запланированных сроков. Всего до конца года построят 50 объектов. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Новые объекты позволят обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья Александр Самарин.

Газифицировали новые участки в Серебряных Прудах, Дмитрове, Воскресенске, Чехове, Наро-Фоминске, Истре, Одинцове, Рузском округе и не только.

Строительство ведется параллельно во всех населенных пунктах, обозначенных в плане газификации Подмосковья 2020 года. При этом в четвертом квартале запустят 60% объектов.

В текущем году правительство Подмосковья изменило критерий, связанный с численностью жителей, для включения поселения в программу газификации. Необходимое количество снизили до 30 вместо 100.

Все это позволит маленьким деревням получить голубое топливо уже в следующем году. Газификация Подмосковья продолжится и после 2025-го, пока регион не будет обеспечен на 100%.

Губернаторскую программу реализовывают еще с 2004 года. Было построено свыше трех тысяч километров газораспределительных сетей. Посмотреть сроки и объекты газификации можно на сайте.