С начала года газ пришел в 35 населенных пунктов Подмосковья

В Подмосковье в этом году газифицировали 35 населенных пунктов. До конца года к ним прибавится еще 15. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

На этой неделе «Мособлгаз» провел газ в деревню Подсухино городского округа Шаховская. Это 35-й населенный пункт, в который в этом году пришло голубое топливо.

Газификация проходит в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2030 года».

Теперь 216 жителей Подсухина смогут провести газ в свои дома. В городском округе Шаховская в этом году уже газифицировали две деревни: Дмитровка и Орешки. Еще одну, Рябинки, газифицируют до нового года.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что газификация проходит по плану, несмотря на пандемию.

«В течение месяца введем в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 110 километров и газифицируем еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Всего за год создадим условия для подключения к газу 10 тысяч жителей региона», — уточнил он.