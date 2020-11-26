С начала года газ пришел в 35 населенных пунктов Подмосковья
На этой неделе «Мособлгаз» провел газ в деревню Подсухино городского округа Шаховская. Это 35-й населенный пункт, в который в этом году пришло голубое топливо.
Газификация проходит в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2030 года».
Теперь 216 жителей Подсухина смогут провести газ в свои дома. В городском округе Шаховская в этом году уже газифицировали две деревни: Дмитровка и Орешки. Еще одну, Рябинки, газифицируют до нового года.
«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.
Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что газификация проходит по плану, несмотря на пандемию.
«В течение месяца введем в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 110 километров и газифицируем еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Всего за год создадим условия для подключения к газу 10 тысяч жителей региона», — уточнил он.