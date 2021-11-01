Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи
Три первые деревни Балашихи полностью обеспечили газом по президентскому проекту
Три деревни Балашихи уже полностью обеспечили газом по президентской программе. Голубое топливо появилось в 220 домах Дятловки, Фенина и Пуршева. Работы продолжаются в местных населенных пунктах, где живут еще 555 человек.
Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, деревня Фенино стала 500-м населенным пунктом, газифицированным по программе президента.
Там к топливу подключили 20 домов. В них живут 50 человек.
Московская область является лидером программы „Социальная газификация“
Всего в городском округе Балашиха в программу включили 13 населенных пунктов, где живут почти четыре тысячи человек. Сейчас работы продолжают в деревнях Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово.
«Программа, конечно, для нас важная, так как до ее появления тарифы на подключение к газу были очень высокими. Сегодня мы получаем большое количество положительных отзывов», — отметил глава округа Сергей Юров.
До конца года газом обеспечат шесть деревень Балашихи. Об этом напомнил генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Во многом решить вопросы жителям помогают мобильные пункты социальной газификации, у нас в Московской области таких 12
Он объяснил, что «Мособлгаз» заранее уведомляет старост деревень о том, что приедет мобильный пункт социальной газификации.
Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.
Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.