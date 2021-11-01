Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи

Три деревни Балашихи уже полностью обеспечили газом по президентской программе. Голубое топливо появилось в 220 домах Дятловки, Фенина и Пуршева. Работы продолжаются в местных населенных пунктах, где живут еще 555 человек.

Источник фото: Евгений Дудин

Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, деревня Фенино стала 500-м населенным пунктом, газифицированным по программе президента.

Там к топливу подключили 20 домов. В них живут 50 человек.

Источник фото: Евгений Дудин

Московская область является лидером программы „Социальная газификация“ Александр Самарин.

Всего в городском округе Балашиха в программу включили 13 населенных пунктов, где живут почти четыре тысячи человек. Сейчас работы продолжают в деревнях Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово.

«Программа, конечно, для нас важная, так как до ее появления тарифы на подключение к газу были очень высокими. Сегодня мы получаем большое количество положительных отзывов», — отметил глава округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

До конца года газом обеспечат шесть деревень Балашихи. Об этом напомнил генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Во многом решить вопросы жителям помогают мобильные пункты социальной газификации, у нас в Московской области таких 12 Игорь Баранов.

Он объяснил, что «Мособлгаз» заранее уведомляет старост деревень о том, что приедет мобильный пункт социальной газификации.

Источник фото: Евгений Дудин

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.