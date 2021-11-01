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    01 ноября 2021, 15:19

    Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи

    Три первые деревни Балашихи полностью обеспечили газом по президентскому проекту

    Анастасия Аброськина, Анна Троян

    Три деревни Балашихи уже полностью обеспечили газом по президентской программе. Голубое топливо появилось в 220 домах Дятловки, Фенина и Пуршева. Работы продолжаются в местных населенных пунктах, где живут еще 555 человек.

    Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи | Изображение 1Источник фото: Евгений Дудин

    Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, деревня Фенино стала 500-м населенным пунктом, газифицированным по программе президента.

    Там к топливу подключили 20 домов. В них живут 50 человек.

    Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи | Изображение 2Источник фото: Евгений Дудин

    Московская область является лидером программы „Социальная газификация“

    Александр Самарин.

    Всего в городском округе Балашиха в программу включили 13 населенных пунктов, где живут почти четыре тысячи человек. Сейчас работы продолжают в деревнях Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово.

    «Программа, конечно, для нас важная, так как до ее появления тарифы на подключение к газу были очень высокими. Сегодня мы получаем большое количество положительных отзывов», — отметил глава округа Сергей Юров.

    Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи | Изображение 3Источник фото: Евгений Дудин

    До конца года газом обеспечат шесть деревень Балашихи. Об этом напомнил генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Во многом решить вопросы жителям помогают мобильные пункты социальной газификации, у нас в Московской области таких 12

    Игорь Баранов.

    Он объяснил, что «Мособлгаз» заранее уведомляет старост деревень о том, что приедет мобильный пункт социальной газификации.

    Газ по президентскому проекту пришел в первые 220 домов Балашихи | Изображение 4Источник фото: Евгений Дудин

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

    Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.