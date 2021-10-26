Жители 402 сел и деревень Подмосковья получили газ по президентскому проекту

Газ по президентскому проекту пришел в дома к 18 тысячам жителей Подмосковья. Перемены почувствовали уже в 402 населенных пунктах. Это отметил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

По его словам, голубым топливом обеспечили 7,2 тысячи домов. Это сделали по проекту «Социальная газификация».

Мы видим большой спрос на участие, так как от жителей поступило уже более 84 тысяч заявок на заключение комплексного договора Евгений Хромушин.

Такой договор по газу нужен для выполнения работ уже внутри самого земельного участка. По федеральному проекту топливо проводят до границ домовладения.

«По программе социальной газификации работы в Московской области идут с опережением графика», — отметил Хромушин.

Он добавил, что на сегодняшний день выполнили почти 20% от плана. К концу года показатель должен достичь 28%.

А значит, к концу декабря топливом по президентскому проекту обеспечат 711 населенных пунктов — там живут более 78 тысяч человек.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.