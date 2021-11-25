Газ по президентскому проекту пришел в 11 тысяч домов в Подмосковье

11-тысячный дом подключили к газу в Подмосковье в рамках соцгазификации. Юбилейный пуск состоялся в селе Озерецкое городского округа Сергиев Посад.

Газ пришел в дом семьи Александер, они проживают в доме с 2004 года, но раньше подключить газ не имели возможности.

«С женой и дочкой мы живем в доме с 2004 года. Раньше возможности провести газ не было, и мы топили дровами и палетами. Это было дорого и очень неудобно. О социальной газификации узнали от сотрудников „Мособлгаза“ во время одной из встреч с жителями села. Заключили договор, и сегодня у нас состоялся пуск. Теперь мы довольны — с приходом газа в дом наши ночные дежурства у котла закончились», — рассказал Дмитрий Александер.

Всего в программу соцгазификации в Сергиевом Посаде вошло 90 населенных пунктов, где проживают порядка пяти тысяч человек. По президентскому проекту газ в округе провели уже в 244 дома.

«Сегодня газ пришел в юбилейное, 11-тысячное домовладение области. Отмечу, уже более 30 тысяч жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по президентскому проекту», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В Московской области по президентскому проекту до конца года будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что «Мособлгаз» завершил соцгазификацию в 700 населенных пунктах Подмосковья.