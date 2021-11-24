Воробьев рассказал об услугах офисов социальной газификации

В рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» в Московской области открыли специальные мобильные и стационарные офисы, где жители могут получить сразу несколько услуг и получить консультации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что стационарные офисы открыли в местах, где жители бывают чаще всего. Там можно зарегистрировать свой дом, заплатить налоги, получить консультации и выбрать оборудование.

«То есть это комплексная услуга, мы ее реализовали. Мы почувствовали, как людям это удобно», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что реализация программы «Социальной газификации» в Московской области продолжается. Каждую неделю «Мособлгаз» проводит брифинги, где отвечает на вопросы жителей.

Кроме того, все данные по проекту оцифровали. Через карту «Яндекса» можно посмотреть, когда начнут газифицировать тот или иной населенный пункт.

Мобильные офисы социальной газификации объехали уже более 340 населенных пунктов Подмосковья. Жители могут не только заключить комплексный договор на подключение дома к газу, но даже записаться на вакцинацию от коронавируса. Всего там предоставляют 12 услуг.

Президентский проект «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газа к границам участков частных жилых домов в уже газифицированных населенных пунктах. Для подключения жилья жителю достаточно заключить единый договор. В документе предусмотрено все, начиная от земляных работ до закупки и обслуживания необходимого оборудования.

На сегодняшний день полностью газопроводы провели в 700 населенных пунктов Московской области. Так как работы ведутся сразу на нескольких участках, то на этой неделе газовики приехали уже в тысячный населенный пункт. Он расположен в Талдомском городском округе.