«Мособлгаз» завершил социальную газификацию в 700 населенных пунктах Подмосковья

Реализация президентского проекта «Социальная газификация» в Московской области идет по плану. На сегодняшний день трубы провели в 700 населенных пунктов Московской области. Последней стала деревня Жуковка в Пушкинском городском округе. Об этом во время брифинга рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Сегодня он встретился с жителями городского округа Щелково, чтобы ответить на все их вопросы.

Игорь Баранов отметил, что до конца 2021 года в Московской области необходимо провести газ в 1113 населенных пунктов. Сомнений, что это удастся, нет, так как работы ведутся сразу на нескольких участках.

«На сегодняшний день мы завершили газификацию семисотого населенного пункта. Это населенный пункт у нас в Пушкинском городском округе, в деревне Жуковка. 11-тысячное домовладение у нас будет газифицировано завтра. Это Сергиево-Посадский городской округ, деревня Озерецкое. А сегодня мы начинаем работы в тысячном населенном пункте в Талдомском городском округе», — поделился глава «Мособлгаза».

Он подчеркнул, что реализация задач такого масштаба требует постоянного контакта с жителями и властями муниципалитетов. При этом все с удовольствием приходят на помощь газовикам.

«Нам жители помогают договариваться с соседями по прохождению трассы. Поэтому такая слаженная работа позволяет двигаться по графику и сомнений, что задача будет выполнена полностью, нет никаких», — отметил Игорь Баранов.

Он призвал жителей Московской области задавать интересующие их вопросы через социальные сети или воспользоваться специальным разделом на сайте «Мособлгаза». Там опубликована карта эмоций, на которых сердечками отмечены все населенные пункты, включенные в программу.

«Если работы завершены, то сердечко окрашено в зеленый цвет, если работы ведутся, то сердечко окрашено в желтый цвет, там, где работы еще не начали, — серый цвет», — рассказал Игорь Баранов.

Он пояснил, что при нажатии на сердечко можно получить карточку населенного пункта с указанием работ и контактами куратора от «Мособлгаза», который ответит на все интересующие жителей вопросы по газификации.

Президентский проект «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газа к границам участков частных жилых домов в уже газифицированных населенных пунктах. Для подключения жилья жителю достаточно заключить единый договор. В документе предусмотрено все, начиная от земляных работ до закупки и обслуживания необходимого оборудования.