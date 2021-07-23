Газ по президентской программе начали подводить в 27 округах Подмосковья

В 27 округах Подмосковья приступили к строительству газопроводов по программе президента. Первые работы охватили 117 населенных пунктов.

Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Прокладка труб уже началась, например, в Балашихе, Бронницах, Воскресенске, Дмитрове, Зарайске, Истре, Клину и не только.

Это программа «Социальная газификация», по которой топливо бесплатно подведут до границ земельных участков.

Лето — активный период строительства. К газу подключили уже 346 домовладений Игорь Баранов.

По его словам, до конца года работы завершат в 1112 населенных пунктах Подмосковья.

«Газ придет к 107 тысячам жителей», — подчеркнул Баранов.

Особенности программы

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

Подать заявку на его оформление можно по ссылке и в офисах «Мособлгаза».