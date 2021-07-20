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    20 июля 2021, 13:21

    Более тысячи жителей Подмосковья получили газ по программе «Социальная газификация»

    Анастасия Аброськина, Андрей Иванов

    В Подмосковье полным ходом реализуют президентский проект «Социальная газификация». Топливом, бесплатно проведенным до границ участков, уже пользуются более тысячи человек. Об этом сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

    Более тысячи жителей Подмосковья получили газ по программе «Социальная газификация»

    По его словам, к работам по газификации приступили уже в 124 населенных пунктах Подмосковья.

    Мы активно включились в эту работу. И уже 346 домовладений — с газом. То есть более тысячи жителей по президентскому проекту получают тепло и готовят пищу на природном газе

    Игорь Баранов.

    Он отметил, что «Мособлгаз» получил свыше 40 тысяч заявок на комплексный договор по программе. Это то, что обеспечит выполнение работ уже внутри участков, а не за их пределами.

    Подать заявку на оформление можно по ссылке и в офисах «Мособлгаза».

    Специалисты компании провели почти три тысячи встреч с людьми, во время которых объясняли им суть «Социальной газификации» и способы участия в программе.

    Старт президентскому проекту в Московской области дали месяц назад губернатор Андрей Воробьев и вице-премьер Александр Новак.

    Ранее Баранов в эфире «360» рассказал, что Подмосковье первым в России перешло на комплексный договор по газу.