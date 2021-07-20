Более тысячи жителей Подмосковья получили газ по программе «Социальная газификация»

В Подмосковье полным ходом реализуют президентский проект «Социальная газификация». Топливом, бесплатно проведенным до границ участков, уже пользуются более тысячи человек. Об этом сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, к работам по газификации приступили уже в 124 населенных пунктах Подмосковья.

Мы активно включились в эту работу. И уже 346 домовладений — с газом. То есть более тысячи жителей по президентскому проекту получают тепло и готовят пищу на природном газе Игорь Баранов.

Он отметил, что «Мособлгаз» получил свыше 40 тысяч заявок на комплексный договор по программе. Это то, что обеспечит выполнение работ уже внутри участков, а не за их пределами.

Подать заявку на оформление можно по ссылке и в офисах «Мособлгаза».

Специалисты компании провели почти три тысячи встреч с людьми, во время которых объясняли им суть «Социальной газификации» и способы участия в программе.

Старт президентскому проекту в Московской области дали месяц назад губернатор Андрей Воробьев и вице-премьер Александр Новак.

Ранее Баранов в эфире «360» рассказал, что Подмосковье первым в России перешло на комплексный договор по газу.