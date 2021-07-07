Газ бесплатно подведут к участкам 80 домов деревни Никифорово в сентябре

Деревню Никифорово бесплатно газифицируют осенью. Топливо подведут до границ участков 80 домов. Сделают это по президентскому проекту.

Деревня находится в городском округе Серпухов. В сентябре ее обеспечат топливом по проекту «Социальная газификация». Об этом напомнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Здесь уже начали прокладывать новые сети. Работу выполняет «Мособлгаз».

Новая президентская программа позволит нам подключить к газу около 115 тысяч домов в 2917 населенных пунктах Александр Самарин.

Все участки, вошедшие в программу, обеспечат газом в течение ближайших 18 месяцев.

«Графики опубликовали на сайте Минэнерго Подмосковья», — отметил Самарин.

Всего в Серпухове в программу включили более 60 населенных пунктов — в сентябре новые газопроводы построят в деревнях Бутурлино, Высокие Дворики, Щеболово, поселках Шатовского лесничества и Пограничный.