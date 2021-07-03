Газопровод до участка в Подмосковье проложат бесплатно. Во сколько обойдется остальное?

В Московской области стартовал президентский проект социальной газификации. Во всех селах и деревнях региона, где уже проведен газ, трубопровод до участка проложат бесплатно. Сколько будет стоить провести голубое топливо до дома жителям села Ивановское, рассказал заместитель главы администрации Ступина Юрий Михалев.

Жителям, которые живут в поселках, где проведен газ, не нужно будет платить за подведение голубого топлива к своему участку. Причем процедура подведения газа очень проста. Село Ивановское вошло в программу социальной газификации.

«Если населенный пункт газифицирован, то достаточно трех документов, чтобы получить газ. Это подать заявление на сайте „Мособлгаза“, приложить документ на собственность и на земельный участок. Все», — пояснил Юрий Михалев.

Он отметил, что после подведения газа к границе участка собственник может заключить комплексный договор для проведения трубопровода до дома. Для удобства жителей «Мособлгаз» создал калькулятор, который поможет сориентироваться по ценам.

«Если просто плиту подключаете, то это стоит 50 тысяч, если подключаете котел одноконтурный плюс плиту — это стоит 89 тысяч, и если котел плюс бойлер и плюс плита — это стоит порядка 120 тысяч. Это уже с условием, что труба будет до вашего дома, до вашего оборудования. В эти деньги входит и проект на ваше домовладение. Это все упростилось в разы», — подчеркнул Михалев.

Он уточнил, что все земельные работы входят в эту стоимость. И если возникнут ландшафтные сложности, их будет решать компания, оказывающая услугу, а не собственник.