Газ бесплатно подведут к 170 участкам старинного села Хатунь. Работу начнут осенью

Старинное село Хатунь газифицируют по президентской программе. Трубы бесплатно подведут к 170 участкам. Об этом на встрече с местными жителями сообщил советник губернатора Подмосковья Александр Коган.

По его словам, газификация начнется осенью. А крайний срок, когда газом обеспечат все село, — середина 2022 года.

Коган отметил, что трубы подведут до границ участков. Затем жители смогут подключить свое оборудование.

Подмосковье — одна из первых территорий, которая начала заниматься газификацией по поручению президента Александр Коган.

По большой программе «Социальная газификация» топливом бесплатно обеспечат около 300 тысяч жителей Подмосковья.

И другие перемены в Хатуни

У Хатуни богатая история. Коган отметил, что первое упоминание о селе датируется XII веком, но археологи находят подтверждения тому, что люди здесь жили еще до нашей эры.

Советник губернатора поздравил жителей с днем села. Узнал он и о том, какие проблемы их тревожат. Например, пообещал проследить за ремонтом детской площадки.

Пообщался с жителями и узнал, что необходим ремонт детской площадки. Ее установили еще относительно недавно, но, как говорят жители, она уже в неудовлетворительном состоянии. В ближайшее время ремонт проведем Александр Коган.

В целом, по словам Когана, село хорошо благоустроено. Так, в прошлом году отремонтировали мост через реку Лопасню.

«Три года назад мы восстановили здесь родник, а сейчас уже капитально ремонтируют региональную дорогу», — добавил он.

Коган подчеркнул, что власти Подмосковья поставили перед собой задачу восстановить большинство родников в регионе. Среди них и тот, что в Хатуни. Теперь его нужно благоустроить.