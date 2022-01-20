Гастрономический фестиваль «Русский холодец» отменили в Подмосковье из-за ковида

Фестиваль «Русский холодец» отменили в Павловском Посаде. Его планировали провести 5 февраля, но из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса программа не состоится.

Изначально организаторы планировали показать различные вкусы через призму культуры и народных обычаев. Об этом сообщили в комитете по туризму Подмосковья.

Гостям хотели представить холодец из разного мяса: курицы, свинины, баранины, говядины. Жителей готовились удивлять заливным из креветок, студнем из фруктов разных форм и видов.

Каждый год на фестивале можно было увидеть свыше 30 уникальных холодцов, вкус и качество которых оценивало жюри.

Организаторы подчеркнули, что фестиваль отменили из-за резкого увеличения количества заболевших ковидом в Московской области.

Ранее стало известно, что заболеваемость ковидом выросла в три раза в Подмосковье за неделю.