Рыбный, сладкий и в честь Высоцкого. Фестиваль «Русский холодец» прошел в Подмосковье

В Павловском Посаде сегодня лакомились традиционным блюдом русской кухни — здесь прошел гастрономический фестиваль «Русский холодец». На огромной ярмарке гостей ждали десятки вариаций холодца — рыбный, фруктовый и даже посвященный Владимиру Высоцкому. Узнать секрет приготовления любимой закуски и оценить старания участников в Павловский Посад отправился корреспондент «360».

Более 20 конкурсантов соревновались в приготовлении этого традиционного блюда русской кухни. Готовили по старинным семейным рецептам, секрет которых передается из поколения в поколение, а также придумывали собственные способы приготовления холодца. Любая мелочь, по словам участников, способна помочь выиграть.

«Мы оцениваем самый большой холодец, самый красивый, самый оригинальный. Также есть приз зрительских симпатий, конечно. Самая красивая специя, самый интересный рецепт», — рассказал член жюри фестиваля Владимир Алексеев.

Источник фото: телеканал «360»

И таких параметров — больше 15. Даже если вкус блюда немного подвел, всегда есть шанс красиво его презентовать и поразить жюри внешним видом. На фестивале даже нашлось блюдо, посвященное Владимиру Высоцкому — сегодня, 25 января, исполнилось 82 года со дня рождения знаменитого советского музыканта и актера. Были и необычные холодцы — например, фруктовый трехметровый красавец. Или холодец из креветок — такого ни одна кухня планеты еще не видела.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль получился массовым — к середине праздника на территории княжеского кремля гуляли уже более семи тысяч человек. И таких достойных цифр много — фестиваль прошел в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Он объединяет в себе спортивные, культурные, гастрономические и исторические мероприятия и доказывает, что в Подмосковье есть, на что посмотреть.

«Мы с большим удовольствием это везде агитируем. И с большим удовольствием приглашаем и наших москвичей, и жителей Московской области, и жителей соседних регионов, чтобы они приезжали к нам, отдыхали и с удовольствием проводили свое время», — сказал депутат Мособлдумы Михаил Демидович.

Источник фото: телеканал «360»

Такими интересными и оригинальными проектами Подмосковье и привлекает туристов. Благодаря разнообразным выставкам, в три раза выросла посещаемость музея-заповедника «Новый Иерусалим» в Истре. Это лишь один пример. Ежегодно растет количество загородных баз активного отдыха. Они принимают около полумиллиона лыжников со всего региона и соседних областей. И это маленькие примеры больших планов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сделали первые шаги в этом направлении и видим высокий спрос, внимание и интерес людей. Задача — каждый год увеличивать поток туристов. Мы видим потенциал области и в летнее, и в зимнее время, мы продвигаем маршруты. В этом году пригласили всех провести зиму в Подмосковье», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сегодня в каждом городе и округе проводят свои фестивали, организуют интересные проекты, тем самым внося разнообразие в досуг жителей Подмосковья. Интересные выходные и получение положительных эмоций зависят только от вас. А будет это фестиваль холодца, «Сыр. Пир. Мир», горные лыжи в Дмитрове или музей в Зарайске — какая разница? Порядок не важен, главное, что успеть можно везде.