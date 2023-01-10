Подмосковье 10 января 2023, 15:00 Гастроэнтеролог из Подмосковья рассказал о пользе горького шоколада

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Заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова рассказала о пользе и вреде горького шоколада. Праздник в честь этого продукта отмечают во всем мире 10 января.

Мария Колесникова рассказала, что самый вредный вид шоколада — молочный. В нем содержится большое количество сахара и молока, в нем нет никакой пользы для организма. Темный шоколад содержит от 50% до 70%, а настоящий горький — более 70%.

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«Настоящий горький шоколад считается полезным только с содержанием более 70% какао. Именно поэтому при выборе важно смотреть на его состав. Первое, что там должно быть, это — какао-бобы: какао-порошок и какао-масло», — отметила врач.

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В качественном шоколаде содержится больше количество флавоноидов, которые повышают выработку эндорфинов и снижают гормоны стресса. Как утверждает гастроэнтеролог, хороший шоколад бодрит лучше любого кофе и снижает кортизол в крови.

«Но это не значит, что справиться с заболеваниями нервной системы или депрессией можно, съев тонну горького шоколада. Это не поможет. Во-первых, эффект будет кратковременный, а во-вторых, в больших количествах он, как и молочный, пагубно влияет на пищеварение, приводит к ожирению и вызывает привыкание», — сказала Мария Колесникова.

Суточная норма потребления шоколады для человека — 27 граммов. Это примерно четверть стандартной плитки.

Горький шоколад входит в топ продуктов, которые разрешены всем — даже людей с сахарным диабетом. Польза от него гарантирована, если есть его не чаще пары раз в неделю.

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