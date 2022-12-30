Подмосковье 30 декабря 2022, 16:34 «Не ожидали, что мечта так быстро сбудется». Губернатор Воробьев исполнил новогодние желания детей из ДНР Губернатор Подмосковья Воробьев исполнил новогодние желания детей из ДНР Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил планшет семилетней Милене из Мариуполя. Девочка написала письмо Деду Морозу в рамках акции «Елка желаний».

Андрей Воробьев снял украшение с просьбой девочки с новогоднего дерева, установленного в Кремле. Вскоре волонтеры Подмосковья девочке долгожданный гаджет от губернатора.

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Милена призналась, что очень любит рисовать, а теперь сможет делать это на новом планшете.

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«Так приятно получить подарок на Новый год! Мы дома установили елку, мама говорит, что она искусственная, но я думаю, что она живая — она ведь исполняет желания», — поделилась девочка.

Она добавила, что мечтает стать парикмахером, делать людям красивые прически, стричь и красить волосы, но также не исключает, что будет «знаменитой танцовщицей» и станет «повсюду гастролировать».

Семья Милены постоянно находилась в Мариуполе во время боевых действий. К счастью, их дом уцелел, хотя при обстрелах вылетели стекла и оказались повреждены некоторые предметы, в том числе любимый девочкой планшет. Теперь у нее появился новый.

« Я хотела бы выразить благодарность за то, что есть такой благотворительный проект, который исполняет новогодние желания детишек, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», — отметила мать девочки, преподаватель начальных классов Юлия.

Женщина добавила, что сейчас жизнь в Мариуполе постепенно нормализуется, в школе снова много детей, семьи возвращаются в брошенные квартиры, буквально за месяц построили два дома.

«Хочется поскорее начать новую жизнь и забыть ужасы последних лет», — призналась Юлия.

Также губернатор Андрей Воробьев через волонтеров передал 12-летнему Роме из Донецка ноутбук и игровое кресло. Мальчик участвовал в областной акции «Стань Дедом Морозом», которую в этом году посвятили ребятам из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в госпиталях и детдомах.

В августе Рома попал под обстрел и сильно пострадал — полтора месяца провел в реанимации, перенес две операции. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации и заново учится сидеть и ходить, но при этом дистанционно занимается в школе. Именно поэтому ему так нужен был компьютер.

«Для моего Ромашки большое счастье получить ноутбук на Новый год. Он не ожидал, что его мечта так быстро сбудется. Огромное спасибо губернатору Московской области», — подчеркнула мать Ромы Наталья.

Сам Рома признался, что его любимый предмет — математика. На ноутбуке он планирует как делать уроки, так и играть.

«До того, как прилетел снаряд, я помогал нашим военным, приносил им воду и еду, показывал как и куда проехать, провожал и встречал после сражений. Я был у них талисманчиком — солдаты специально проезжали мимо нашего дома на удачу», — вспомнил мальчик.

Ранее в рамках акции «Елка желаний» Андрей Воробьев также исполнил мечту 12-летней Ники из Химок, инвалида по зрению с рождения: она хотела поплавать с дельфинами.