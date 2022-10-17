Почти 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье | 360°

Все новости

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:11

Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными

Власть

17 октября 2022, 16:08

Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов

Реклама

Знаменитости

17 октября 2022, 16:05

Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова

Подмосковье

17 октября 2022, 15:58

Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

Общество

17 октября 2022, 15:58

Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций

Важное

17 октября 2022, 15:56

Россия вернет из украинского плена 110 человек

Общество

17 октября 2022, 15:37

«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу

Армия

17 октября 2022, 15:25

Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин

Власть

17 октября 2022, 15:09

Главу мобилизационного управления администрации уволили в Петербурге

Подмосковье

17 октября 2022, 12:20

Почти 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье

Читать 360tv в

Реализацию гаражной амнистии обсудили на расширенном заседании в Мособлдуме. Лидерами по работе в этом направлении стали городские округа Одинцово, Кашира, Домодедово и Егорьевск.

Гаражная амнистия позволяет жителям Подмосковья бесплатно узаконить свои права на бокс для хранения машины, построенный до 30 декабря 2004 года. А также граждане могут выделить территорию для некапитальных гаражей и стоянок.

Реклама

«По состоянию на 4 октября в Московской области в рамках гаражной амнистии зарегистрировано порядка 1,1 тысячи гаражей и 400 земельных участков общей площадью более 35 тысячи квадратных метров», — сообщил первый заместитель председателя Комитета  по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Александр Орлов.

Реклама

В рамках заседания депутаты рассказали о средней стоимости изготовления документов, необходимых для оформления гаражей. Она колеблется от 20 до 30 тысяч рублей.

«Собственники могут узаконить свою недвижимость и потом распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, владельцы получат компенсацию», — отметила представитель Московского областного БТИ Ирина Козлова. Бюро технической инвентаризации — одна из тех организаций, которая может подготовить документы для оформления права собственности на гараж.

В конце обсуждения депутаты решили, что нужно рассмотреть вопрос о льготах определенным категориям граждан, чтобы они имели право на бесплатное использование участков для строительства некапитальных гаражей. По мнению народных избранников, гаражная амнистия должна стать еще проще для жителей, а администрации городских округов должны лучше информировать население о преимуществах программы.

«Очень важно учитывать все сложности, с которыми сталкиваются граждане в этом вопросе, и проработать детально, как можно упростить процесс», — добавил Орлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама