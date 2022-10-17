Почти 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Почти 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье

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Реализацию гаражной амнистии обсудили на расширенном заседании в Мособлдуме. Лидерами по работе в этом направлении стали городские округа Одинцово, Кашира, Домодедово и Егорьевск.

Гаражная амнистия позволяет жителям Подмосковья бесплатно узаконить свои права на бокс для хранения машины, построенный до 30 декабря 2004 года. А также граждане могут выделить территорию для некапитальных гаражей и стоянок.

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«По состоянию на 4 октября в Московской области в рамках гаражной амнистии зарегистрировано порядка 1,1 тысячи гаражей и 400 земельных участков общей площадью более 35 тысячи квадратных метров», — сообщил первый заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Александр Орлов.

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В рамках заседания депутаты рассказали о средней стоимости изготовления документов, необходимых для оформления гаражей. Она колеблется от 20 до 30 тысяч рублей.

«Собственники могут узаконить свою недвижимость и потом распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, владельцы получат компенсацию», — отметила представитель Московского областного БТИ Ирина Козлова. Бюро технической инвентаризации — одна из тех организаций, которая может подготовить документы для оформления права собственности на гараж.

В конце обсуждения депутаты решили, что нужно рассмотреть вопрос о льготах определенным категориям граждан, чтобы они имели право на бесплатное использование участков для строительства некапитальных гаражей. По мнению народных избранников, гаражная амнистия должна стать еще проще для жителей, а администрации городских округов должны лучше информировать население о преимуществах программы.

«Очень важно учитывать все сложности, с которыми сталкиваются граждане в этом вопросе, и проработать детально, как можно упростить процесс», — добавил Орлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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