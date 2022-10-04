Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

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С начала действия закона о гаражной амнистии в Подмосковье зарегистрировали около 1,5 тысячи объектов. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Среди зарегистрированных объектов 1,1 тысячи гаражей и земельные участки общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

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«Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года, он позволяет жителям региона оформить в собственность гараж и приватизировать землю под ним по упрощенной схеме в течение пяти лет бесплатно», — напомнила она.

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Воспользоваться гаражной амнистией могут владельцы, наследники и покупатели объектов. Глава Минимущества Наталья Адигамова напомнила, что под закон не попадают самострои, гаражи на садовых участках, разборные конструкции.

«В остальных случаях право на амнистию есть, и оформить это право необходимо для того, чтобы не лишиться своей недвижимости», — уточнила Адигамова.

Для того чтобы бесплатно оформить землю под гаражом, необходимо, чтобы это была капитальная постройка на государственной или муниципальной земле, возведенная до 2004 года. Документы подают в органы местного самоуправления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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