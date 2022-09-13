Гандболисты Подмосковья поборются за победу на чемпионате OLIMPBET | 360°

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Гандболисты Подмосковья поборются за победу на чемпионате OLIMPBET

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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» примет участие в чемпионате OLIMPBET в этом сентябре. В групповом этапе сразятся 12 команд, которые поучаствуют в 22 матчах, рассказали в Минспорта Подмосковья.

«Чеховские медведи» сыграют в первый раз 14 сентября против победителей прошлого сезона высшей лиги — команды «Скиф» из Омска. Первый домашний матч пройдет во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове 18 сентября. Там спортсмены встретятся с клубом «Динамо-Сунгуль».

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Клуб «Чеховские медведи» — самый титулованный в стране. В прошлом сезоне он в 21-й раз стал чемпионом России, а 11 сентября завоевал Суперкубок страны.

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Групповой этап чемпионата завершится 16 апреля. В финал выйдут восемь команд. С расписанием сезона можно ознакомиться онлайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на новом стадионе в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают около 25 тысяч человек.

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