Гандболисты из Подмосковья стали чемпионами всероссийской спартакиады

Финальные игры по гандболу в рамках всероссийской спартакиады сильнейших завершились в Чехове. Подмосковье одержало победу и стало чемпионом со счетом 35:24. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове подмосковная команда «Чеховские медведи» боролась со сборной Пермского края. До этого команда региона одержала победу в восьми матчах, ни разу не потерпев поражения. Как отметил глава Минспорта области Дмитрий Абаренов, «Медведи» взяли инициативу с первых минут игры и смогли увеличивать отрыв на протяжении всего матча.

«Самым результативным игроком у подмосковных гандболистов стал Александр Ермаков, отправивший в ворота соперника семь мячей. Поздравляю „Чеховских медведей“ и их тренера Владимира Максимова с блестящим выступлением!» — сказал министр.

В завершающий день соревнования выступила женская сборная Подмосковья — команда «Звезда» из Звенигорода. Девушки заняли в турнире четвертое место.

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из 17 регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в Подмосковье. Он попросил уделить особое внимание хоккею.