Подмосковье 31 мая 2023, 14:35 Футбольное поле с подогревом построят на стадионе «Орион» в Балашихе Алексей Кашпуров

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Реконструкция спортивного комплекса «Орион» продолжается в Балашихе. На нем появится футбольное поле с подогревом, новые трибуны и медицинский блок.

Как рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, который оценил ход работ, спортсмены смогут заниматься на футбольном поле круглый год благодаря системе подогрева. Он отметил, что на капитальный ремонт комплекса выделили около 600 миллионов рублей. Работы планируется завершить в начале 2024 года.

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«Параллельно идут работы на трибунах и с подтрибунными помещениями. Здесь демонтировали старые полы и перегородки, идет подсыпка пола специальной смесью с керамзитом. Под трибунами помимо помещений для спортсменов также планируют разместить медицинский блок», — рассказал он.

Спортивный комплекс находится на Пионерской улице в микрорайоне Железнодорожный. Площадь спортивного поля составляет 13 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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