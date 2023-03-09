Подмосковье 09 марта 2023, 16:02 Футболисты из Химок подарили жительницам городского округа цветы к 8 Марта

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Спортсмены из Химок устроили сюрприз для жительниц городского округа накануне 8 Марта. Игроки футбольного клуба «Химки» подарили женщинам тюльпаны и поздравили их с праздником.

Участниками акции стали новички футбольного клуба Лачезар Котев, Жаниу Бикел и Данил Казанцев.

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«В этот чудесный женский праздник игроки поздравили женщин и пожелали положительных эмоций, счастья и крепкого здоровья», — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

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Футбольный клуб «Химки» — единственный клуб в Российской Премьер-Лиге из Подмосковья, который регулярно проводит акции и мастер-классы для детей, участвует в сборе гуманитарной помощи и приглашает на свои игры семьи мобилизованных.

Напомним, что команда из Химок сыграет с футбольным клубом «Зенит» 12 марта в 14:00. Матч пройдет на «Газпром Арене». Следующий матч против «Ростова» проведут на домашнем стадионе «Арена Химки» 19 марта. Для посещения игр необходимо оформить карту болельщика.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелковом с Международным женским днем. Глава региона пообщался с военнослужащими, обсудил трудности их работы и вручил женщинам букеты тюльпанов.

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