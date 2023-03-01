Подмосковье 01 марта 2023, 16:26 Более 3 тысяч болельщиков оформили Fan ID на футбольный матч РПЛ в Химках

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Более трех тысяч химчан получили карту болельщика. Жители округа планируют поддержать местный футбольный клуб «Химки», который сыграет с командой «Ростов» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» 19 марта.

Уникальная карточка болельщика необходима всем, кто хочет купить билет на матч и попасть на стадион, где пройдут игры чемпионата России по футболу. Без идентификационного номера приобрести билет на трибуны не получится.

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В тестовом режиме такую систему использовали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В полном объеме она работала на Кубке конфедераций в 2017 году, чемпионате мира по футболу 2018 года и матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Сейчас Fan ID выпускается в электронном виде — после оформления карта появится в личном кабинете на портале «Госуслуги». Зарегистрировать ее можно всего за пять минут. Для этого в приложении или на сайте портала необходимо ввести в поиске «карта болельщика» и следовать инструкциям. Подтвердить присвоенный код можно в любом отделении МФЦ. Карту нужно оформлять в том числе и на детей до 14 лет.

«Карта дает, прежде всего, безопасность. Она дается навсегда. Это ваш номер. Это как СНИЛС или страховой полис. Это номер, с которым вы теперь можете посещать любые стадионы. Не только в Химках. Что касается несовершеннолетних, то на ребенка до 14 лет карту оформляет родитель», — рассказала руководитель департамента организации мероприятий ФК «Химки» Екатерина Филиппова.

Система пропуска по карте болельщика уже действует в Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре. Во второй части игр чемпионата к ней присоединится Воронеж, Оренбург, Грозный, Москва, Санкт-Петербург и Химки.

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