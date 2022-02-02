Фруктовый сад, гамаки и места для йоги появятся в Парке Победы Волоколамска

Парк Победы в Волоколамске благоустроят за 2022 год. Все пространство разделят на несколько частей с различными видами активностей. Например, появятся места для йоги, релакс-зона с гамаками и фруктовый сад.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что парк преобразится по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

«Волоколамск — древнейший город Подмосковья. Несколько лет мы здесь активно реализуем программу благоустройства. Реконструкцию городского Парка Победы начали в прошлом году, а в этом полностью завершим ее», — отметил он.

Как изменится парк?

Аллея Памяти — центральное место в парке. Здесь обновят тротуары, установят новые лавочки и урны.

Благодаря моноцветнику гости увидят аллею, раскрашенную пурпурными оттенками. Поблизости разместят амфитеатр и сцену, а между деревьями появится библиотека-кафе.

Для детей подготовят игровую зону, причем рассчитана она будет на разные возраста. Рядом создадут фруктовый сад — место для тихих прогулок. Здесь будут проводить выставки работ местных художников.

Благодаря благоустройству на территории парка появятся деревянный настил для занятий йогой и воркаут-зона.

Релакс-зону с гамаками украсит сад пряных трав. Для выгула животных установят площадку. Следить за порядком в парке будут видеокамеры.