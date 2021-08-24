24 августа 2021, 12:05
Цифровизация станет главной темой форума «Время образования» в Подмосковье
Международный форум «Время образования» пройдет в Подмосковье 27 августа. Педагоги подключатся в онлайн- и офлайн-режимах, чтобы определить главные задачи на новый учебный год.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
По ее словам, площадкой форума станет Дом правительства Московской области.
В центре внимания — цифровые технологии. Мы обсудим, как „цифра“ помогает педагогам, родителям и ученикам
Ирина Каклюгина.
Она добавила, что опытом поделятся педагоги Подмосковья и всей страны.
Форум проведут совместно с Минпросвещения. Трансляция будет доступна всем участникам, которые зарегистрированы на сайте ruseduforum.ru.