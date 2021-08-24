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    24 августа 2021, 12:05

    Цифровизация станет главной темой форума «Время образования» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Международный форум «Время образования» пройдет в Подмосковье 27 августа. Педагоги подключатся в онлайн- и офлайн-режимах, чтобы определить главные задачи на новый учебный год.

    Цифровизация станет главной темой форума «Время образования» в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

    По ее словам, площадкой форума станет Дом правительства Московской области.

    В центре внимания — цифровые технологии. Мы обсудим, как „цифра“ помогает педагогам, родителям и ученикам

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что опытом поделятся педагоги Подмосковья и всей страны.

    Форум проведут совместно с Минпросвещения. Трансляция будет доступна всем участникам, которые зарегистрированы на сайте ruseduforum.ru.