Подмосковье 18 мая 2023, 10:18 Форум молодых педагогов прошел в Подмосковье

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Форум «Молодые педагоги: новые лидеры профессионального образования» состоялся в Академии социального управления в Подмосковье. На нем прошли тренинги, деловые игры, мастер-классы и диспуты.

Как рассказали в Минобразовании, форум оказывает методическую поддержку молодым педагогам колледжей и техникумов Подмосковья и помогает создать сообщество перспективных специалистов для развития новых проектов.

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«Центр развития профессионального образования АСОУ организовал работу форума в интерактивных форматах: состоялись тренинги, деловые игры, диспуты, мастер-классы, практикумы. Тематические треки форума были посвящены актуальным направлениям профессионального образования», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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