Подмосковье 07 апреля 2023, 10:07 Фонтаны Подмосковья запустят 29 апреля министерство благоустройства

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Подготовка к сезону фонтанов началась в Подмосковье. В течение апреля их расконсервируют и приведут в порядок.

Как рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин, всего в Подмосковье 239 фонтанов. Тестовые испытания проведут до 21 апреля, а запуск состоится 29 апреля.

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«Фонтаны не только украшают площади и скверы. Они также несут функциональную нагрузку, охлаждая воздух в знойные дни. Поэтому территории, оборудованные фонтанами, так популярны у наших жителей», — сказал он.

Специалисты очистят чаши фонтанов, проверят состояние инженерных систем, отрегулируют высоту струй и приведут в порядок прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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