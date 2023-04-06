06 апреля 2023, 08:47
Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения Подмосковья
Губернатор Воробьев отметил важность развития инфраструктуры на фоне роста региона
Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать социальную инфраструктуру. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам главы региона, ежегодно количество молодых семей в области увеличивается. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники. При этом некоторые приезжают в регион из других стран.
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«Такова жизнь. И мы к этому относимся с пониманием, потому что мы живем в федеративном государстве, и здесь в Конституции все написано. Вместе с тем, мы понимаем, что нагрузка на инфраструктуру комплексную, она значительна», — отметил Воробьев.
Он добавил, что в этом году в школы пойдет около 40 тысяч первоклассников, а в детские сады — около 20 тысяч воспитанников.
«Это предполагает инвестиции и в школы, детские сады, поликлиники, и, конечно, содержание всего того аппарата, всех тех, кто учит и лечит», — заявил он.
Ранее губернатор доложил о росте населения Подмосковья президенту Владимиру Путину. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.
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