Подмосковье 06 апреля 2023, 08:47 Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения Подмосковья Губернатор Воробьев отметил важность развития инфраструктуры на фоне роста региона Пресс-служба губернатора Московской области

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Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать социальную инфраструктуру. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, ежегодно количество молодых семей в области увеличивается. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники. При этом некоторые приезжают в регион из других стран.

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«Такова жизнь. И мы к этому относимся с пониманием, потому что мы живем в федеративном государстве, и здесь в Конституции все написано. Вместе с тем, мы понимаем, что нагрузка на инфраструктуру комплексную, она значительна», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в этом году в школы пойдет около 40 тысяч первоклассников, а в детские сады — около 20 тысяч воспитанников.

«Это предполагает инвестиции и в школы, детские сады, поликлиники, и, конечно, содержание всего того аппарата, всех тех, кто учит и лечит», — заявил он.

Ранее губернатор доложил о росте населения Подмосковья президенту Владимиру Путину. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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