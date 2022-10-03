Свыше 15 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье с 2014 года | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 15 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

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В Подмосковье насчитывают свыше 54 тысяч многоквартирных домов. Из них свыше 44 тысяч вошли в программу капитального ремонта до 2049 года. Это самый масштабный план в стране, напомнили в МинЖКХ региона.

После создания программы 2 октября 2013 года в регионе сформировали Фонд капитального ремонта. Его специалисты уже девять лет используют индивидуальный подход в преображении каждого объекта. Так, под их контролем заменяют лифты, крыши и фасады, обновляют коммуникации, ремонтируют подвалы.

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С 2014 года в области привели в порядок 15,7 тысячи зданий, благодаря чему лучше жить стали 2,5 миллиона человек. За это время было заменено свыше 12,4 тысячи лифтов, обновили около девяти тысяч крыш и 3650 фасадов.

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В этом году в программу вошли 3849 домов, из которых 2577 уже отремонтировали. В них заменили 638 лифтов, обновили 387 фасадов, 815 кровель и 442 системы коммуникаций. ФКР Подмосковья признали одним из лучших региональных операторов по эффективной реализации программы и использованию цифровых технологий.

Сейчас специалисты фонда помогают восстанавливать мирную жизнь в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском районах ДНР, а также в Запорожской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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