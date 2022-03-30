Флешмоб в поддержку спецоперации в Донбассе провели в Истре

В Истре провели флешмоб в поддержку спецоперации на Украине. Более 350 человек выстроились в огромную букву Z и зажгли фонарики на мобильных телефонах в знак солидарности.

Источник фото: телеканал «360»

Флешмоб провели в знак поддержки российских бойцов. Он прошел на стадионе спорткомплекса «Гучково» в Дедовске. В мероприятии приняли участие воспитанники спортивных учреждений округа, их родители и неравнодушные жители. Они скандировали: «Своих не бросаем!», «Мы русский народ, мы любим Россию!», «Россия, вперед!».

Источник фото: телеканал «360»

Участники акции развернули 12-метровый триколор. Так жители выразили поддержку солдатам, принимающим участие в военной спецоперации.

Беженцев из Донбасса активно поддерживают в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.